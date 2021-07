Tir contro furgone sulla Trignina, 35enne molisano trasferito a Pescara (LE FOTO)

E’ un 35enne molisano il conducente del furgone trasferito in elisoccorso all’ospedale di Pescara. Il ragazzo, che è in gravi condizioni, era alla guida del furgone che questa mattina, 2 luglio, ha impattato frontalmente contro un Tir mentre stava percorrendo la Trignina. L’incidente si è verificato all’altezza dello svincolo tra San Salvo e Montenero di Bisaccia per cause che sono ancora in corso di accertamento. Il conducente del tir, invece, è un 52enne originario di Maddaloni (Caserta) ed è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso del San Timoteo di Termoli. Il 35enne sarebbe stato trasferito a Pescara a causa delle ferite riportate nell’impatto con il mezzo pesante ma non sarebbe in pericolo di vita, nonostante lo scontro sia stato violento. Entrambi i conducenti non sarebbero in pericolo di vita.

LA PRIMA NOTIZIA – Un gravissimo incidente stradale è avvenuto sulla Statale Trignina in un tratto compreso fra i territori di Montenero di Bisaccia e San Salvo. Lo scontro si è verificato attorno alle 13 di oggi, venerdì 2 luglio. A restare coinvolti nell’incidente sono stati i conducenti di un tir e di un furgone di 52 e 35 anni. Un impatto terribile: sul posto è arrivato anche l’elisoccorso che ha trasferito il conducente del furgone a Pescara mentre il conducente del Tir è stato trasferito in codice rosso al San Timoteo di Termoli a bordo di ambulanze della Misericordia. Come testimoniano le foto, l’impatto è stato violentissimo e frontale, la ricostruzione della dinamica è affidata ai Carabinieri giunti sia da Termoli che da San Salvo, in collaborazione con la Polizia Locale di San Salvo. Per permettere i primi soccorsi svolti anche dai Vigili del fuoco di Termoli e Vasto, è stato necessario chiudere al traffico il tratto di strada e deviare la circolazione su percorsi alternativi. SEGUONO AGGIORNAMENTI