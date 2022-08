Tir con a bordo bombole di gas esce fuori strada, paura sulla Statale: ferito il conducente

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 agosto, lungo la Strada Statale 85, precisamente al chilometro 8,600 in località di Sesto Campano.

Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, il conducente di un tir ha perso il controllo del mezzo pesante uscendo fuori strada. Si è trattato di un incidente autonomo che ha creato qualche apprensione dal momento che il tir trasportava bombole di gas. L’area è stata messa in sicurezza e il conducente del mezzo pesante, rimasto ferito, è stato soccorso.

Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco di Isernia, i carabinieri di Venafro e personale Anas che ha provveduto a regolare la circolazione.

Sull’arteria è stato istituito il senso unico alternato con chiusure temporanee per permettere i rilievi del caso e per recuperare il mezzo pesante che occupava la carreggiata.