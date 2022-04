Tir carico di pollame si ribalta, Bifernina in tilt

E’ stata una notte assai movimentata quella appena trascorsa. Dopo il terribile scontro fra auto che si è verificato verso le 23 sulla Statale 17 in territorio di Cantalupo (LEGGI QUI L’ARTICOLO) un altro incidente si è verificato verso le 02.30 ma stavolta sulla Bifernina al chilometro 39 in territorio di Lucito, per cause in corso di accertamenti un Tir adibito al trasporto di pollame si è ribaltatato. Per fortuna non si registrano feriti, ma il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al transito per permettere il recupero del carico e la successiva rimozione dell’ automezzo. Operazioni proseguite fino a verso le 8,00 di stamattina con personale ed AutoGrù intervenuti dal comando Vigili del fuoco del Comando di Isernia.

L’Anas ha dovuto predisporre deviazioni per mezzi pesanti con direttrice Termoli al km 28,500 su SS 647 dir B/87, per mezzi leggeri al km 38,250 su SS 157. Deviazione mezzi con direttrice Campobasso deviati al km 47 su SS 748.

