Tir a metano in fiamme: paura sulla Ss 650

Paura questa mattina, martedì 26 aprile, lungo la strada Statale 650, precisamente al km 20+700, in località Civitanova del Sannio. Per causa in corso di accertamento un mezzo pesante ha improvvisamente preso fuoco fermandosi lungo la carreggiata. Immediatamente è scattata l’allerta con l’arrivo dei Vigili del fuoco di Isernia sul posto che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’autista.

A preoccupare principalmente i soccorsi è stato il fatto che il tir, adibito al trasporto alimentare, fosse alimentato a gas metano liquido. Intervenuti sul posto anche gli uomini dell’Anas che hanno provveduto a regolare la circolazione e la Polizia.