Tir a fuoco lungo la SS 17 al confine tra Puglia e Molise, traffico rallentato

Un tir ha preso fuoco questa mattina, venerdì 18 settembre, lungo la Strada Statale 17, al confine tra il Molise e la Puglia. Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’intera area. Le fiamme si sono sviluppate dal tir che trasportava cereali e le cause dell’incendio sono al vaglio dei carabinieri che sono giunti sul posto. Il traffico ha subito rallentamenti perché l’arteria è stata chiusa per circa 40 minuti per consentire ai Vigili del Fuoco di spegnere l’incendio.