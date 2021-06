Una manifestazione che nasce per unire da un lato l’enogastronomia e dall’altro il turismo balneare. E’ tornata dopo un anno la manifestazione “Tipici da spiaggia”, organizzata dal Sindacato Italiano Balneatori in collaborazione con Confcommercio e Fipe. Dall’olio al vino passando per la frutta e il pane: sono alcuni dei prodotti che da questa mattina, 26 giugno, sono esposti presso lo stabilimento balneare La Lampara di Termoli per la seconda edizione della manifestazione, la prima dopo l’emergenza Covid. Lungo le coste italiane numerosi sono gli stabilimenti balneari che hanno aderito all’iniziativa che dà ai produttori molisani ma non solo la possibilità di mettersi in mostra davanti ad un pubblico di turisti. “L’edizione 2021 vuole continuare e migliorare il binomio tra spiaggia e cibo, due elementi per i quali l’Italia è famosa”, ha affermato Domenico Venditti. L’evento sarà replicato altre due volte nel corso dell’estate sabato 31 luglio e sabato 28 agosto.

“Tipici da spiaggia”, i prodotti molisani a disposizione dei turisti (FOTO E VIDEO) Indietro 1 di 11 Avanti