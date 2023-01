Timore di restare a secco tra sciopero e neve, lunghe code ai distributori

L’agitazione riguarderà anche i self service, ma assicurerà i servizi minimi essenziali con possibili eccezioni per quelle gestite dalle compagnie petrolifere. Non sono bastate le aperture del ministro Urso a scongiurare la serrata: allentare la stretta sulle sanzioni e sull’obbligo di esporre i prezzi

La perturbazione a carattere nevoso che si sta abbattendo in queste ore anche sul Molise insieme con lo sciopero dei distributori di carburanti, confermato dalle 19 del 24 gennaio alle 19 del 26 gennaio, hanno spinto molti automobilisti a rifornirsi creando lunghe code prendendo letteralmente d’assalto gli esercizi di Campobasso. Lo sciopero dei distributori di carburanti del 24-26 gennaio riguarderà anche gli impianti self-service, ma assicurerà i servizi minimi essenziali con possibili eccezioni per quelle gestite dalle compagnie petrolifere.

Non sono, dunque, bastate le aperture del ministro Urso a scongiurare lo sciopero dei benzinai: allentare la stretta sulle sanzioni e sull’obbligo di esporre i prezzi non ha favorito una marcia indietro.

Fermo restando l’obbligo di esporre il prezzo medio regionale che sarà settimanale (e non giornaliero) e ad ogni variazione del prezzo, la chiusura dell’attività per omessa comunicazione avverrà solo dopo 4 omissioni in 60 giorni (e non più dopo tre senza limiti temporali). L’eventuale chiusura potrà essere decisa da 1 a 30 giorni (prima da 7 a 90) e le sanzioni per omessa comunicazione saranno da un minimo di 200 a un massimo di 800 euro a seconda del fatturato (prima raggiungevano i 6.000 euro).

Un’altra iniziativa del Governo è stata di far slittare di 10 giorni dalla conversione del dl l’emanazione del decreto ministeriale che definirà le modalità di comunicazione e di esposizione dei prezzi. E poi, per “favorire la massima trasparenza”, è prevista una App gratuita del ministero che consentirà di conoscere il prezzo medio regionale e, con la geolocalizzazione, anche il prezzo praticato da ciascun distributore nel perimetro desiderato. Ma i gestori sono rimasti profondamente delusi così come i cittadini-utenti che ancora una volta hanno visto tolti gli sconti applicati dal precedente governo Draghi, ma non le accise così come promesso in campagna elettorale.