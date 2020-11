“Time to Help”, iniziativa del Comune di San Massimo per gli over 65

SAN MASSIMO. Il Comune di San Massimo attiva il servizio “Time to Help” in favore di tutti i cittadini over 65 bisognosi e soli. Una bella iniziativa per la popolazione anziana alle prese con numerose difficoltà. Si tratta, infatti, di un intervento di supporto alla routine quotidiana della persona, circa i bisogni essenziali e le attività di welfare leggero. Un segnale concreto di vicinanza e solidarietà per tutti gli anziani, categoria maggiormente fragile e potenzialmente più esposta al contagio da Covid-19. Le operatrici del Servizio Civile saranno disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:30 per: assistenza “To Go to Home”, mediante il disbrigo di piccole faccende, quali: la spesa per i beni alimentari e di prima necessità, l’acquisto dei farmaci, la prescrizione di ricette mediche, il pagamento delle utenze. Assistenza “A Phone for friend”, per non lasciare spazio alla solitudine e alla disinformazione. Uno spazio dedicato all’ascolto, al conforto e all’informazione snella e puntuale, chiamando al numero telefonico 0874-780132. GC