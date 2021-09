TIM: “A Ururi nessuna responsabilità, guasto causato da incendio”

In riferimento all’articolo “Telefoni senza connessione per tutto il week-end a Ururi: ‘Sembra una maledizione’”, pubblicato il 13 settembre, TIM desidera precisare di non avere alcuna responsabilità in merito al disservizio verificatosi a Ururi e di essere, anzi, parte lesa. Il guasto è stato infatti provocato dall’ennesimo incendio divampato nella zona sabato 11 settembre, a circa 6 chilometri da Ururi in direzione S. Martino in Pensilis, che ha provocato ingenti danni alle infrastrutture. L’intervento dei tecnici è stato tempestivo e tutti i servizi sono stati ripristinati nella giornata di domenica 12.