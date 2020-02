Tim, a Campobasso cavi fibra danneggiati da terzi: nessuna responsabilità per disservizi

L’azienda: «Il ripristino entro domani pomeriggio»

TIM informa di non avere nessuna responsabilità in merito ai disagi verificatisi da ieri sera, giovedì 20 febbraio, a Campobasso e provincia. Si è trattato infatti di un danno da terzi, causato in via XXIV maggio incrocio con via Piave a dei cavi in fibra ottica di primaria importanza, durante dei lavori stradali per conto dell’operatore elettrico. I tecnici di TIM sono in intervento senza soluzione di continuità per il progressivo ripristino delle comunicazioni in fonia ed internet; il completamento della riparazione, che deve avvenire in condizioni di massima sicurezza, è previsto entro il pomeriggio di domani sabato 22 febbraio. TIM dichiara di essere parte lesa e di aver avviato le opportune azioni per il risarcimento di tutti i danni subiti.