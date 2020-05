Tifoso violento allontanato dagli stadi per 5 anni. Tutti i numeri dei controlli

Quaranta provvedimenti per altrettante misure di prevenzione tipiche e atipiche a carico di soggetti con alle spalle precedenti di Polizia o che si sono resi responsabili di condotte antigiuridiche che hanno portato turbativa all’ordine e alla sicurezza della tranquillità pubblica.

Il primo provvedimento è stato nei confronti di un uomo originario di Campobasso, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, che era stato già destinatario in passato di un provvedimento analogo e che per i prossimi 5 anni non potrà mettere piede all’interno degli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, agonistico o amichevole, calendarizzati e pubblicizzati, e, da due ore prima a due ore dopo la conclusione degli incontri, a tutte le aree di rispetto dei menzionati luoghi ed alle aree interessate alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che assistono o partecipano alle suddette manifestazioni. Per la medesima durata, a decorrere dalla prima competizione calcistica successiva alla notifica, si è prescritto al suddetto di presentarsi presso la Questura di Campobasso quindici minuti prima e quindici minuti prima della fine di ogni partita agonistica o amichevole, che la squadra ‘SSD Città di Campobasso’ disputerà a qualsiasi livello.

Nell’ambito della prevenzione e del contrasto al fenomeno della violenza domestica e di genere, è stato adottato un provvedimento di ammonimento a carico di un uomo originario della provincia di Foggia ma da anni residente in questa Provincia che gravato da precedenti penali e di polizia, si è reso responsabile di condotte persecutorie a carico di una professionista del capoluogo.

Sotto la lente anche le disposizioni antimafia che hanno visto 38 persone finite sotto la lente della Polizia e dell’Ufficio Misure di prevenzione della locale Divisione anticrimine sono stati raggiunti da 18 avvisi orali e 20 divieti di ritorno in vari Comuni della provincia e del capoluogo. Dall’inizio del periodo emergenziale connesso alla pandemia Covid 19, 15 avvisi orali sono stati notificati ad altrettanti soggetti, già noti alle forze dell’ordine e già gravati da precedenti di polizia, resisi responsabili di condotte configuranti reati e di violazioni alle limitazioni alla circolazione imposte con i DPCM vigenti.

5 pregiudicati provenienti dalla vicina Puglia, in violazione dei medesimi decreti, sono invece stati allontanati dai territori comunali di San Giacomo degli Schiavoni (CB), San Massimo (CB) Termoli (CB), Campomarino (CB) e Portocannone (CB); agli stessi è stato fatto divieto di tornare nelle suddette località per tre anni.