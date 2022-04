“Tieniti stretta, si torna a casa”. Un disegno per dire grazie a chi ha salvato Nicole

Lo ha realizzato l’artista Antonio Federico, autore di creazioni artistiche che traggono spunto da temi che hanno emozionato migliaia di persone

Lui si chiama Antonio Federico. E’ di animo sensibile. Racconta ciò che pensa, quello che vede con il disegno. Non è un personaggio, artista pardon, sconosciuto ai social: la sua pagina fb ha oltre 44mila follower.

Antonio è laureato in pittura e specializzato in operatore del fumetto e Grapich Novel. Attualmente insegna discipline artistiche e grafiche presso il Liceo Artistico di Prato. Ha ricevuto molti riconoscimenti per la profondità della sua penna, scrive e illustra persone e personaggi del nostro tempo.

Le sue creazioni traggono spunto da un tema che ha sensibilizzato, ha emozionato migliaia di persone e grazie a quelle immagini lui esprime il suo pensiero.

Disegni che incarnano tematiche che fanno riflettere sul senso della vita, che narrano e scandiscono notizie e fatti di cronaca che hanno scosso l’Italia. Proprio come la vicenda della piccola Nicole.

Nella sua ultima opera urla un grande grazie a chi l’ha salvata.

“Tutta la nostra gratitudine – scrive in un post du fb – va a questi uomini che ogni giorno indossano un’imbracatura, protezioni e caschetto per proteggere ogni vita. Nicole la prossima volta ci penserà due volte prima di avventurarsi da sola nel bosco. E per fortuna questa è una bella notizia”.