Ticket parcheggi, rischia di sparire l’esenzione per le auto ibride. Il comune ragiona sui mancati introiti

Una convenzione, partita dalla vecchia amministrazione e confermata dall’attuale maggioranza, autorizzava il parcheggio gratuito sulle strisce blu per i titolari delle auto ibride ed elettriche. Nessun ticket, dunque, come sorta di incentivo all’acquisto dei mezzi che più si avvicinano alle direttive europee in materia di emissioni. Uno scenario che, dopo un 2020 di proroga in favore dei proprietari, dovrà essere rivisto, se non altro per l’aumento esponenziale delle suddette vetture anche nella città di Campobasso (ad oggi circa 350), con conseguente mancato introito per le casse comunali. Morale: le agevolazioni e soprattutto le esenzioni dovranno essere riviste per una questione di conti, che rischiano di non tornare più.

Come agire quindi per non azzerare l’incentivo? L’amministrazione studia le nuove mosse, partendo dal presupposto che difficilmente sarà possibile prorogare il ticket dei parcheggi gratuito anche nel 2021, in particolare sulle auto ibride, cresciute in maniera significativa. Su quest’ultime potrebbe sparire l’esenzione, mantenendo una agevolazione al 50% che si amplierebbe in caso di abbonamento trimestrale o semestrale. Resterebbe gratuita soltanto la sosta nei pressi della propria abitazione se interessata da strisce blu. Salva, al momento, l’esenzione per le auto elettriche: in questo caso la proroga fino a luglio sembra scontata.

L’argomento ha interessato anche le forze politiche a Palazzo San Giorgio, pronte a ragionare per trovare una soluzione quanto più condivisa. Tra le fila delle opposizioni, non mancano i consiglieri che si dichiarano delusi per un vantaggio durato solo pochi anni e strutturato in maniera incompleta. Ed è altrettanto chiara la richiesta: mantenere l’attuale profilo di esenzione per dare un segnale. Difficile, tuttavia, che ciò possa concretizzarsi. Il mancato introito diventerebbe tutt’altro che trascurabile. le.lo.