Ticket parcheggi, pronte agevolazioni durante le festività per favorire l’alternanza

L’amministrazione comunale di Palazzo San Giorgio studia varie misure per incentivare i campobassani a riaccendere l’economia durante le festività natalizie. Oltre ai voucher, bonus per la spesa di beni che non riguardano cibo e bevande, una delle possibilità al vaglio è quella relativa ai parcheggi, solitamente a pagamento, mettendo in campo grosse agevolazioni che vadano a favorire l’alternanza dei mezzi.

Rispetto al passato, la giunta 5 Stelle vorrebbe evitare la sosta perpetua degli stessi mezzi nell’arco di una giornata, inserendo un ticket agevolato della durata di due ore, oltre le quali quale scatterà la tariffa ordinaria. In sostanza, si potrà sostare in ogni area del centro con una quota simbolica (presumibilmente di 20 centesimi) per le prime due ore. Successivamente, per favorire l’alternanza nei parcheggi, le colonnine saranno tarate con pagamento ordinario.

“L’agevolazione – ha spiegato l’assessore Felice in Commissione – sarà consentita una sola volta al giorno per ogni targa di automobile. Non è una sosta gratuita ma a quota molto ridotta. Abbiamo scelto di privilegiare l’alternanza. E’ una misura che cerca di incentivare lo shopping e l’afflusso di persone, compatibilmente con le normative covid, in quelle attività del centro e non solo, colpite dalla pandemia. Ci auguriamo possa trattarsi di un Natale diverso ma, nel limite del possibile, produttivo per i nostri esercenti”. L.L.