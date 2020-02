“Ti racconto un libro” torna con “Cadrò, sognando di volare” di Fabio Genovesi

CAMPOBASSO. Tornerà lunedì prossimo, 2 marzo, l’appuntamento con “Ti racconto un libro”, il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione promosso e sostenuto dal Comune di Campobasso e realizzato dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso, fissato alle 18:30 al circolo Sannitico di Campobasso. A dialogare con l’autore di “Cadrò, sognando di volare”, Fabio Genovesi, ci sarà la giornalista Tiziana Cucaro.

Non sempre le cose vanno come dovrebbero. A volte i sogni si scontrano con una realtà decisamente fuori dai confini di come l’avevamo immaginata e il futuro diventa un corpo estraneo in cui facciamo fatica a proiettarci. Ma poi accade qualcosa di imprevisto che riposiziona le cose su una traiettoria inaspettata, certo, ma sorprendente. È quello che accade al protagonista di “Cadrò, sognando di volare”.

La passione per il ciclismo unisce il destino di due uomini apparentemente distanti, che trovano in Marco Pantani l’incarnazione di un sogno. Un uomo coraggioso, tormentato e solo, che si confronta con campioni colossali che hanno il loro punto di forza nella prudenza e nel controllo della corsa. Pantani invece non fa tanti calcoli, lui dà retta all’istinto e compie sforzi immani che gli permettono di spostare il confine, “il terribile confine tra il possibile e l’impossibile, tra quel che vorremmo fare e quel che si può”. Grazie a questa meravigliosa follia, Fabio e Don Basagni troveranno in sé un’audacia sepolta, e metteranno in discussione l’esistenza solida e affidabile che ormai erano abituati a sopportare.

Più ispirato che mai, Fabio Genovesi torna a far sognare con la sua scrittura unica, che travolge ed emoziona come un’onda impetuosa, fa commuovere, sorridere e poi ridere fino alle lacrime. E ci racconta cosa vuol dire credere in qualcosa. Qualsiasi cosa. Che sia però magica, e ci accenda, spingendoci avanti o da qualsiasi parte, senza progetti o direzioni già tracciate. Si rischia di cadere, sì, ma quando alla radio passeranno la canzone della nostra adolescenza allora, cantandola a squarciagola coi finestrini abbassati, di sicuro voleremo.

Per il prossimo appuntamento di mercoledì 4 marzo, alle 18:30, al circolo sannitico, è atteso il ritorno di due autori molto cari al pubblico di “Ti racconto un libro”. Domenico Starnone, in dialogo con Diego De Silva ed Ester Tanasso, ritroverà il calore di una città che lo segue con passione da anni. Con “Confidenza”, lo scrittore napoletano aggiunge una pagina potente al suo lavoro di scavo sull’ambivalenza delle persone e delle relazioni. Con uno sguardo insieme complice e distaccato, e la leggerezza lancinante che possiedono soltanto le grandi narrazioni, racconta di un uomo inadeguato a se stesso e alle proprie ambizioni. Ma in realtà ci racconta di noi, di quanto sismico sia il terreno su cui si regge la costruzione della nostra identità.