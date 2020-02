Ti racconto un libro: Sabrina Lembo presenta la sua ultima opera

“Anche io ho denunciato” «racconta il dramma vissuto da donne che subiscono violenza psicologica prima ancora che fisica»

«Paolo è una persona apparentemente “per bene”, che gode di rispetto nell’opinione pubblica. E’ uno dei tanti individui che la società identifica comunemente come una “brava persona”, esemplare, degna di ammirazione per quello che dice e quello che mostra di fare. Eppure, un giorno due donne e un ragazzo decidono di denunciarlo per le violenze psicologiche e fisiche che hanno subito nel corso della loro relazione con lo stesso uomo, scontrandosi con la diffidenza della collettività, inesperta a riconoscere la realtà, oltre le apparenze.»

Sarà presentato il 18 febbraio 2020 il libro Anche io ho denunciato di Sabrina Lembo, presso il Circolo Sannitico di Campobasso, ore 18.30 insieme a Massimo Cotto.L’appuntamento si inserisce nella rassegna di Ti racconto un libro,il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso.Il libro “Anche io ho denunciato” racconta il dramma realmente vissuto da donne e non solo, che subiscono violenza psicologica, prima ancora che fisica, e la difficoltà che incontrano nel denunciarlo. Scritto in lingua italiana e spagnola, sotto forma di sceneggiatura, il testo vuole essere un simbolo di riscatto e di incoraggiamento per coloro che restano soli, spesso sentendosi abbandonati e non creduti da nessuno. E’ un atto di coraggio alla denuncia collettiva, che non deve mancare mai. In questo discorso etico si inserisce anche la predilezione verso il genere teatrale, come strumento formativo e divulgativo per eccellenza. Il libro non è solo un racconto, ma anche un progetto internazionale, in collaborazione con l’attrice Maria Grazia Cucinotta e la sua Associazione Vite senza paura (a cui sono destinati i proventi del testo) inoltre, si sta rivelando una forma potentissima di collaborazione tra donne: grazie alla divulgazione del testo, tramite i social e le varie manifestazioni, molte donne hanno riconosciuto nel libro lo stesso uomo che in passato ha usato violenza anche con loro, trovando finalmente la forza di parlare, di denunciare, di andare oltre a quell’omertà a cui sono state abituate da piccole, “perché i panni sporchi si lavano in casa”.

«Non vi deve essere alcun timore – afferma l’autrice- alcuna vergogna, alcuna reticenza nel denunciare un sopruso. Noi abbiamo voluto farlo con l’orgoglio della nostra identità, che qualcuno ha provato subdolamente a distruggere, giorno dopo giorno. Questo testo è il miglior gesto d’amore che potessi fare verso chi ha subito e operato violenza».

Sabrina Lembo (Roma, 1980) di origini molisane è scrittrice, recensionista critica e traduttrice di numerosi testi dallo spagnolo all’italiano e viceversa. Designata giovanissima alla Rete Grinzane Europa per la traduzione, ha lavorato nei principali progetti del Premio Grinzane Cavour e per Quaderni Ibero Americani, una delle più antiche riviste di ispanistica italiana, dove ha tradotto e recensito i maggiori intellettuali contemporanei. Imprenditrice nel settore oleario, è vincitrice del Premio Giovane Imprenditoria Femminile 2019 per la regione Molise. E’ da anni impegnata in attività e in progetti per la promozione della cultura, unendo l’ambito culturale all’amore per la terra e per le proprie tradizioni. Ha collaborato con l’Università degli studi di Roma Tre e con l’Università degli studi di Cassino, dove ha insegnato letteratura spagnola. E’ autrice del testo Llanto por Ignacio Sánchez Mejías di Federico García Lorca. Traduzioni a confronto, (Aracne, 2013) e in ambito poetico delle raccolte Sentire (Pagine, 2014), Froitos do tempo (Edicións Embora, Spagna, 2015) AttraVerso (Giulio Perrone, 2015), Tra cielo e fango (Erudita, 2017).