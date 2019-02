Ti racconto un libro, l’anteprima con il ‘Risolutore’ di Pier Paolo Giannubilo

La diciassettesima edizione di Ti racconto un libro 2019 è ai nastri di partenza. In attesa di dare il via al ricco cartellone di appuntamenti, il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione – promosso e sostenuto dal Comune di Campobasso e realizzato dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso – offrirà un assaggio di quella che si preannuncia una stagione particolarmente vivace, pensata per soddisfare le diverse esigenze culturali del suo ampio e fedele pubblico di lettori.

Sul palco dell’anteprima di questa edizione numero diciassette salirà Pier Paolo Giannubilo, scrittore e giornalista molisano che proprio in questi giorni ha pubblicato per Rizzoli Il Risolutore, un romanzo che ha già fatto molto parlare di sé.

L’appuntamento è in programma venerdì 8 febbraio, alle ore 18.30 nell’auditorium del palazzo GIL di Campobasso. Giannubilo dialogherà con lo scrittore Adelchi Battista.

L’appuntamento inaugurale della diciassettesima edizione di Ti racconto un libro è in programma martedì 12 febbraio alle ore 18.30 nel Circolo Sannitico di Campobasso, con Antonio Manzini scrittore e sceneggiatore romano, e padre del personaggio Rocco Schiavone contorto e appassionato protagonista della seguitissima serie TV.

SCHEDA AUTORE

Venerdì 8 febbraio 2019 ore 18.30– Auditorium Palazzo GIL – Campobasso

IL RISOLUTORE

Incontro con PIER PAOLO GIANNUBILO – Rizzoli

Col tempo sarebbe giunto a pensare di poter fare tutto ciò che voleva senza doverne rispondere a nessuno, e avrebbe finito col prenderci gusto. Due vite. Più nomi di quanti un uomo possa ricordare. Un bagaglio pieno di segreti inconfessabili. Per oltre vent’anni, la storia di Gian Ruggero Manzoni – pronipote di Alessandro e cugino dell’irriverente Piero – è stata una messinscena dai toni tragici, un buco nero da cui nessuno sarebbe potuto uscire vivo. Figuriamoci raccontarla. Fino all’incontro con Pier Paolo Giannubilo, un’onda d’urto da cui è nato questo romanzo, il ritratto impietoso e intimo di un uomo qualunque con un cognome fatale che ha saputo fare di sé, del bambino Palla di grasso bullizzato dai coetanei a Lugo di Romagna, un’inspiegabile leggenda. Dalla militanza nella Bologna del ’77, segnata dall’amicizia con Tondelli e Pazienza e dal clima libertino del Dams, al reclutamento nei Servizi, dalle missioni under cover in Libano a quelle nei Balcani in fiamme, passando per ingaggi da killer, prodezze erotiche e sogni d’artista affascinato dalle avanguardie degli anni Ottanta: Ruggero firma ogni suo gesto con l’inchiostro dell’eccesso, dannato e insieme eroe, fuori da ogni schema e per questo irresistibile, sempre disposto a tutto pur di restare umano. Con struggente lucidità Giannubilo ci racconta ciò che dell’altro gli fa più paura come se si stesse guardando allo specchio, mettendo a nudo le contraddizioni che rendono unica una vita. Nelle sue pagine la grande Storia abbraccia la vicenda avventurosa di un irregolare fino a rendere impossibile riconoscere dove finisca l’una e inizi l’altra. Ed è questo il punto esatto dove si fa letteratura.

PIER PAOLO GIANNUBILO è nato nel 1971 e vive a Campobasso, dove insegna in un liceo. È autore di saggi, racconti e romanzi, fra cui Corpi estranei (2008).