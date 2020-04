Ti Racconto un libro dell’Infanzia va online per intrattenere i più piccoli

In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, i bambini rischiano di perdere punti di riferimento fondamentali del loro percorso di crescita. Ecco perché è fondamentale mantenere una dimensione di intrattenimento culturale che possa alleviare il peso di dover passare intere settimane tra le mura domestiche. «Con questo obiettivo – si legge in una nota stampa – l’Unione Lettori Italiani e il Comune di Campobasso hanno deciso di trasferire on line le attività di Ti racconto un libro Infanzia il progetto parallelo dedicato ai più piccoli di Ti racconto un libro 2020, il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso. Attraverso la pagina facebook Ti racconto un libro Infanzia, bambini e genitori potranno “sfogliare libri”, ascoltare storie fantastiche, seguire laboratori e tanto altro. Tutto questo grazie alla collaborazione di noti scrittori e artisti per l’infanzia, alcuni già ospiti della rassegna nelle passate edizioni. Il primo appuntamento è con lo spettacolo Pinocchio di Ilenia speranza, attrice professionista diplomata alla Scuola di teatro Sergio Tofano di Torino diretta da Mario Brusa, che gira l’Italia con i suoi spettacoli orientando prevalentemente la sua attività nel teatro per ragazzi. Attualmente è già on line anche CATTiViNi cabaret-concerto per bimbi monelli, uno spettacolo di Valentino Dragano, attore, regista, compositore, musicista del Kosmocomico Teatro di Milano e già ospite delle precedenti edizioni di Ti racconto un libro Infanzia».