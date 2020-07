Ti Racconto un libro: a lezione da Antonio Pascale

Al via le iscrizioni al laboratorio di scrittura estivo

Ciascuno di noi ha una storia da raccontare e condividere, ma non tutti sanno trovare la voce giusta per farlo. A dare una mano a chi ha talento (e a chi non sa di averlo!) sarà il Laboratorio di scrittura di Ti racconto un libro 2020, il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione – promosso e sostenuto dal Comune di Campobasso e realizzato dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso. Il laboratorio è aperto a tutti, senza limiti di età, ed è condotto da Antonio Pascale, scrittore, saggista, autore televisivo e teatrale, Ispettore Agrario presso MIPAAF. Ha pubblicato molti libri (per Einaudi, minimum fax, Laterza, Chiarelettere, Contrasto), ha vinto (un tempo) tantissimi premi ed è stato tradotto in quattro lingue (anche in lituano, sì). Collabora con Il Foglio, Il Mattino, Il Corriere dello Sport, Il Post (ha un blog molto seguito), Limes, Mind e le Scienze. Trovare la voce è un corso di scrittura estivo (ma all’ombra) per trovare la propria voce. Così, per capire come scrivere, come leggere. Tre appuntamenti, durante i quali, seduti in circolo, rispettosi dei protocolli sanitari, i partecipanti avranno l’occasione di parlare e ragionare di letteratura per poi provare a trovare e modulare la propria voce. Una voce che, anche se all’inizio sembrerà un po’ sgangherata, sarà sicuramente unica, personale, non intercambiabile. Durante il laboratorio saranno letti e commentati passi tratti dalle opere di Cechov, Moravia, Hemingway e Munro. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di leggere e confrontarsi sui propri racconti, da scrivere prima o durante il corso, e che potranno essere condivisi con l’autore. I manoscritti saranno poi pubblicati sul sito dell’Unione Lettori Italiani, a testimonianza di un cammino estivo, all’ombra, fatto insieme. Il laboratorio si svolgerà nei giorni 28, 29 e 30 luglio dalle ore 18 alle 20, nella Villa De Capoa di Campobasso. La partecipazione è gratuita e sono ammessi 15 partecipanti.

Per partecipare è necessario scaricare la scheda di iscrizione dal sito dell’Unione Lettori Italiani e seguire le istruzioni oppure si può inviare una mail a info@unionelettoritaliani.it.

Mercoledì 29 luglio, al termine del laboratorio, lo scrittore incontrerà il pubblico di Ti racconto un libro per un monologo dal titolo Due diversi modi di sentire la vita: Arthur Rimbaud e Marcel Proust, un viaggio in solitaria guidato da due grandi scrittori del Novecento che come un faro illuminano il cammino di chi vive nel nostro secolo.