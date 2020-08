“Ti racconto la natura”, premiati i lavori più belli dei ragazzi

Alla presenza del Sindaco Mario Bellotti e dell’assessore all’Ambiente del comune di Guglionesi Pina D’Onofrio, si è svolta presso la sala consiliare, la cerimonia di premiazione del concorso fotografico “Ti racconto la natura” nell’ambito del progetto Biodiversità, voluto dall’Amministrazione Bellotti e realizzato durante il periodo del lockdown. Il Presidente della Giuria Barbara Morena ha tenuto a specificare le modalità di assegnazione dei premi: “la valutazione delle fotografie non si è basata sull’aspetto tecnico ma su quelle che erano le sensazioni e gli stati d’animo che le stesse ci trasmettevano. E’ stata una valutazione lunga e complessa e venendo la mancare di possibilità di riunirci, si è proceduto a mezzo mail con uno scambio di valutazioni e sensazioni non indifferenti. Ringrazio Ambiente Basso Molise per avermi fortemente voluta a capo della giuria: è stata una bellissima esperienza che ho accettato di vivere con grande enfasi; l’impegno e la costanza di questa Associazione sono un orgoglio per il nostro territorio”. Si sono classificati nell’ordine Pascal Farina, Francesca Rado e Francesco Ionata e sono stati assegnati dalla giuria il premio “Fotografo in finestra” a Lorenzo Truocchio, il premio “emozione” a Giada Lamanda e il premio “simpatia” ad Anastasia Rainone. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio del comune di Guglionesi e la collaborazione di Italiangas Srl di Termoli.

