“Three small Gigs”, suoni delicati e leggeri per i concerti intimi di Antonio Forgione

Il grande chitarrista molisano, punto di riferimento per migliaia di musicisti in tutto il mondo, si propone in una sua dimensione intima, riservata ed esclusiva. Tre concerti “piccoli” come dice il titolo del tour, proprio per garantire la giusta atmosfera a quei suoni delicati e leggeri, ma pur sempre vibranti ed intensi, ai quali Antonio Forcione affiderà le sue emozioni, affinché giungano senza interferenze a chi le ascolterà. Eseguirà molte sue composizioni, ma anche altre di grandi musicisti e non sarà solo. In questi “Three small gigs” avrà Luca Ciarla come guest star e, solo nel concerto di Guglionesi, anche il percussionista Francesco Savoretti.

Antonio Forcione è uno dei chitarristi italiani più apprezzati, anche e soprattutto all’estero. Da Montecilfone, parte per Londra giovanissimo, dove cresce e si forma musicalmente, e ben presto inizia a collaborare con grandissimi artisti. Ha suonato con Charlie Haden, Trilok Gurtu, Bireli Lagrene, Angelique Kidjo, Sarah Jane Morris, Barney Kessel, Dominic Miller, Rossana Casale e tantissimi altri. Ha aperto, come solista, concerti di John Scofield, Phil Collins, John McLaughlin, Zucchero, Bobby McFerrin, Pino Daniele, Van Morrison. Ha calcato grandi palcoscenici quali l’Olympia di Parigi, Wembley Arena, Royal Festival Hall e Queen Elizabeth Hall a Londra e il Ronnie Scott’s a Soho, dove suona spessissimo. A lui, Paul McCartney ha detto “ Hai un suono bellissimo”.

La musica di Antonio Forcione è un mix di talento, tecnica ed esperienze, soprattutto di vita e culture diverse. Esplora terre e suoni, in particolare Africa, Cuba e Brasile, assorbendone l’essenza più profonda, che traduce in progetti sia musicali che di arte visiva. Che sia un accordo, un arpeggio, un tap o un pick, tecnica e anima sono sempre in armonia e ascoltarlo è sempre una rivelazione. (Foto, Anna Kunst)

17 sett, ore 21:30 – Guglionesi, Piazzetta Santa Chiara

Antonio Forcione solo, special guest Luca Ciarla & Francesco Savoretti

18 sett, ore 21:00 – Isernia, Palazzo Petrecca de Lellis

Antonio Forcione solo, special guest Luca Ciarla

19 sett, ore 18:00 – Roma (Casal Selce)

Antonio Forcione solo, special guest Luca Ciarla

