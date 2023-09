“This is Venafro”, Ricci: «Scommessa vinta grazie al gioco di squadra tra Comune, associazioni e operatori»

Grande successo per la prima edizione di “This is Venafro”, l’evento organizzato dal Comune di Venafro che sabato sera ha animato Corso Campano.

“L’obiettivo era quello di regalare una bella e spensierata serata di fine estate a giovani e meno giovani, inserendo spettacoli di vario genere e per tutte le età – afferma con soddisfazione il consigliere Aurelio Elcino. E’ stato bellissimo vedere, già dal tardo pomeriggio e fino a notte inoltrata, la partecipazione di più generazioni che insieme hanno potuto godersi la nostra Città”.

“Il ringraziamento – continua il consigliere comunale – va ai ragazzi dell’associazione “Con il Cuore”, in particolare al Presidente Domenico D’Andrea, che ha saputo coordinare il tutto come già in altre occasioni, ma in questo caso con poco tempo a disposizione, praticamente meno un mese, ed è riuscito in questa impresa grazie all’inserimento in squadra di forze fresche. Avendo seguito l’organizzazione dell’evento per l’Amministrazione Comunale, posso dire che questa era una scommessa per il poco tempo e soprattutto per le poche risorse a disposizione: una ripartenza, una prova per tutti, che è stata superata alla grande e che ci consente di affermare sin da ora che questo evento sarà una data fissa per la nostra Città, partendo con l’organizzazione già dai primi mesi del 2024 per renderla ancora più attrattiva e importante”.

“Voglio ringraziare, infine, il Sindaco Alfredo Ricci – conclude Elcino – che è stato il primo a volere quest’evento e a crederci, dando, come sempre, tutto il supporto necessario. Ora si guarda al Natale e ci stiamo già muovendo per approntare un cartellone in cui coinvolgere associazioni, commercianti e operatori che in questa estate hanno svolto un ruolo importante, dobbiamo fare tesoro di questa positiva esperienza per essere sempre più attrattivi anche e soprattutto per i visitatori da fuori Città”.

Altrettanta soddisfazione, per l’ottima riuscita della manifestazione, è stata espressa dal sindaco Alfredo Ricci: “La scommessa di This is Venafro era quella di mettere insieme Amministrazione, associazioni, giovani e operatori economici, per una grande serata di settembre che sapesse coniugare spettacolo, sport, gastronomia, cultura. Grazie all’impegno di chi ci ha supportato nell’organizzazione, a partire dai ragazzi dell’associazione Con Il Cuore, possiamo dire che la scommessa è stata vinta. E questa scommessa vinta ci consente di puntare su questo evento e rilanciarlo già per il prossimo anno. This Is Venafro diventerà un appuntamento fisso, che risulterà riconoscibile e attrattivo sia a Venafro sia fuori Venafro, consentendo di creare quel movimento di persone in grado di far conoscere ancora di più la nostra città. Con il Consigliere Elcino abbiamo già in mente come svilupparlo ulteriormente il prossimo anno, aumentando sia i momenti enogastronomici sia gli spazi di fruizione culturale”.