Thiago, Grace e ‘dolcezza’: ecco i tre vincitori del Christmas Pet Contest

Il concorso organizzato in collaborazione con Agripet che ha premiato, attraverso i like dei lettori, i più adorabili amici a quattro zampe ‘vestiti di Natale’

Si sono ‘vestiti a festa’ per una tenerezza infinita. Grande successo per il contest organizzato dal Quotidiano del Molise in collaborazione con Agripet e che ha reso protagonisti del Natale gli amici a quattro zampe.

Cani e gatti sono diventati i soggetti principali delle foto dei loro proprietari che li hanno resi ancora più belli di quanto già non fossero. C’è chi ha indossato i cerchietti con le orecchie di renna, chi il vestito di Babbo Natale e chi un papillon perché si sa, non è festa senza un piccolo tocco di classe.

Centinaia le foto che sono state postate per partecipare al concorso e tantissimi i like ricevuti da ognuna di esse. Quello dei contest si conferma uno dei servizi più amati dai lettori del Quotidiano del Molise, una iniziativa che vuole dare risalto anche al lavoro delle aziende molisane che diventano nostre partner.

E come sempre sono stati i lettori del Quotidiano del Molise a decretare i tre vincitori del contest: lo hanno fatto tramite i propri like. I tre amici a quattro zampe che hanno ottenuto più like sono saliti sul podio del contest, per un vero indice di gradimento.

Al primo posto, con 407 like, l’eleganza di Thiago di Giuseppe Bozza

Al secondo posto, con 268 like, la dolcissima Grace di Laura Varri

Al terzo posto, con 260 like, il musetto dolce dell’amico a quattro zampe di Natascia Rossi

I tre vincitori possono contattarci su Messenger per riscuotere il proprio premio!