The Voice Belgique, per lo scapolese Raphael l’avventura… continua

L’artista molisano si è esibito sulle note di “Last night a D.J. saved my life” rivisitato in versione rock, lasciando letteralmente a bocca aperta i quattro giudici e il pubblico presente

Continua l’avventura di Raphaël Rufo a The Voice Belgique, il giovane cantautore di origini scapolesi, infatti, ha superato brillantemente la prova dei K.O.

La prova in questione prevedeva la sfida tra tre dei talenti scelti da B.J. Scott nella fase dei Blinds e soltanto uno avrebbe avuto la possibilità di raggiungere la fase successiva dei Live.

A farcela, come detto, è stato il ventenne di Arlon, che si è imposto con una performance che ha “segnato la serata dei K.O.”

Raphaël si è esibito sulle note di “Last night a D.J. saved my life”, brano dance del 1982 delle Indeed, rivisitato in versione rock ed ha lasciato letteralmente a bocca aperta i quattro giudici e il pubblico presente.

Sul palco dello studio de La Une, l’equivalente di RAI 1 in Italia, Raph, in una mise perfetta per la storia e il sound del brano, ha tirato fuori tutta la sua anima rock tenendo il palco come una star già affermata e convincendo i giudici con la sua straordinaria performance canora.

Il rapper Black M. e Typh Barrow, due dei quattro giudici in sala, non hanno avuto esitazioni nell’indicare il giovane di origini molisane come il più convincente dei tre artisti in gara e la decisione finale di B.J. Scott non poteva essere diversa.

Raphaël Rufo è ai Live e il 15 marzo in diretta nazionale cercherà nuovamente di convincere i giudici ma anche il pubblico che, a partire da questa fase, potrà votare ed incidere quindi sul risultato finale.