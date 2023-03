The Telegraph torna a parlare del Molise: “Regione appartenente ad un’altra epoca”

Un nuovo articolo è stato dedicato dal quotidiano del Regno Unito al Molise definita una regione appartenete ad un’altra epoca, un idillio rurale dove il cibo, la famiglia e la religione rimangono le cose più importanti della vita

Dopo l’articolo pubblicato nel 2020 in cui ‘The Telegraph’, uno dei più importanti quotidiano del Regno Unito, definiva il Molise come “L’affascinante regione italiana di cui probabilmente non hai mai sentito parlare”. (L’ARTICOLO QUI) ecco che nuovamente la nostra regione torna ad incantare i lettori inglesi. Un nuovo articolo è stato dedicato al Molise definendola una regione appartenete ad un’altra epoca, un idillio rurale dove il cibo, la famiglia e la religione rimangono le cose più importanti della vita. L’articolo è a cura di Tim Jepson, esperto di destinazioni turistiche. Una nuova pubblicità internazionale che può far solo che bene al nostro Molise (QUI L’ARTICOLO).