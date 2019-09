Oggi pomeriggio la presentazione della nuova collezione autunno-inverno Dj set con Blackbird e ospite speciale la it-girl Giulia Salemi

Molto meglio dell’happy hour, è la Pinko Hour! Un evento esclusivo organizzato, per questo pomeriggio, presso il negozio Mixage di via Garibaldi a Campobasso. A partire dalle ore 17, e fino alle 21, una serata esclusiva per scoprire la nuova collezione Fall Winter, con cocktail party, dj set by Blackbird dj e una special guest d’eccezione, la it-girl Giulia Salemi. Fautrice dell’iniziativa è la titolare di Mixage, Fiorina Reale, da sempre attenta alla moda ma anche alla crescita di una piccola realtà come quella di Campobasso, con manifestazioni che la- sciano il segno. «Morire vivi è il mio motto» ci ha detto Fiorina. «Nonostante le difficoltà, per questa città bisogna fare sempre tanto e io, con dedizione e passione, faccio tutto quello che posso. Bisogna sempre essere attivi e lavora- re al meglio per poter riuscire in ciò che si vuole realizzare» ha spiegato la proprietaria di Mixage. E l’evento “The Pinko & Mixage hour” è l’ennesima realizzazione del pensiero di Fiorina Reale che, questa sera, porterà a Campobasso, per la presentazione della nuova collezione autunno-inverno, due ospiti d’eccezione, amati soprattutto dai giovanissimi, il dj Moreno Merlo e la it-girl Giulia Salemi. Il tema della nuova collezione Pinko è “Love kills hate”, l’amore uccide l’odio. «L’amore uccide… l’odio, i pregiudizi, i taboo, le verità assolute, gli stereotipi, i preconcetti. L’amore libera i nostri istinti più puri, la nostra spontaneità, la nostra voglia di sognare e di lasciarci andare» è questo il significato più profondo della nuova collezione. Carica di fascino, energia e mistero è l’essenza della linea Love bag che traduce alla perfezione lo spirito valoroso, passionale, indipendente e determinato della donna Pinko, armata di forza e coraggio. Appuntamento quindi per l’evento moda oggi pomeriggio, a partire dalle ore 17, nello store di via Garibaldi 5/d. Il cocktail party, durante il quale si scopriranno i nuovi capi per la stagione autunno-inver- no, sarà accompagnato dalla musica di Blackbird con il dj Moreno Merlo e dalla bellezza e la simpatia della it-girl Giulia Salemi, prontissima per abbracciare tutti i suoi fan.