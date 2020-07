The Devils, gli anni ‘60 di Arturo Troilo con la band (GALLERIA FOTOGRAFICA)

CAMPOBASSO. Appartengono ormai al secolo scorso, i mitici anni ‘60, quelli che segnano un cambiamento epocale: voglia di trasgressione, libertà, uguaglianza e giustizia sociale. Sono quelli del boom economico con grandi progressi in campo tecnologico e scientifico e grandi cambiamenti e rivoluzioni culturali che avrebbero influenzato e modificato valori, aspirazioni e stili di vita delle future generazioni. Arturo Troilo, allora giovane musicista, quel periodo l’ha vissuto intensamente e ne parla con lo stesso sorriso di quando, per caso, entrò a far parte della band The Devils,o, più semplicemente, I Devils,così come la formazione veniva più comunemente chiamata. «Avevamo idee di libertà ed uguaglianza, voglia di rompere i vecchi schemi, desiderio di cambiamento come tutti i nostri coetanei dell’epoca. Ascoltavano musica alla radio. La musica era il nuovo modo di espressione dei giovani, che si identificavano, spesso, nei loro idoli con energia e originalità, ma mai superando i limiti dell’educazione e del rispetto delle regole». Inizia così a parlare dei Devils uno dei componenti storici del famoso gruppo molisano degli anni ‘60. La band era stata fondata nei primi anni ‘60 da quattro amici: Giuseppe De Vivo, per tutti Peppino, batterista; Ernesto D’Agostino, chitarrista; Mario Colitti e Rosario Pace studenti che abitavano tutti nel medesimo quartiere a Campobasso, lo stesso dove Arturo Troilo viveva, e quando ‘scoprirono’ che suonava la chitarra ed era bravo a cantare gli proposero di far parte della formazione. Era l’anno 1965. «Facevano le prove nello scantinato di Peppino De Vivo, ma i condomini si lamentavano del ‘rumore’. Ci trasferimmo, quindi, nella cantina di Mario Colitti dove, invece, i residenti erano felici di ascoltare la nostra musica. Le fan venivano a ‘spiarci’ dalla finestrella che dava sulla strada e nacquero anche degli amori», si sofferma, sorride e gli occhi s’illuminano. Poi riprende a parlare: «In quel periodo Rosario Pace abbandonò il gruppo, che partecipò al concorso di ‘Voci Nuove’, organizzato ad Ariccia da Teddy Reno e Rita Pavone. Quest’ultima espresse giudizio positivo per la nostra vittoria, ma conquistammo, purtroppo, solo il secondo posto». Questa partecipazione fu motivo di grande stimolo ed il gruppo continuò il percorso canoro con più affiatamento anche quando Mario Colitti lasciò il complesso per dedicarsi al canto come solista. Nel 1966 new entry fu il chitarrista Goffredo Gioia, che suonava il basso, dal momento che anche Troilo era chitarrista. Il complesso, dunque, divenne vocale e strumentale con Troilo e D’Agostino chitarristi e De Vivo alla batteria. Tutti i componenti offrivano al pubblico il repertorio che era nelle loro corde e che li appassionava, soprattutto quando la band, ormai conosciutissima, si esibiva nelle feste familiari o nelle piazze dei paesi molisani e beneventani dove, a richiesta, si cantavano e suonavano anche pezzi nazional-popolari.

In seguito, Ernesto D’Agostino lasciò il gruppo per il servizio militare ed il suo posto venne preso da Traiano De Socio. «Le serate venivano presentate da Salvatore Salottolo della Rai. Era lui la voce ufficiale molisana di quegli anni – ricorda Troilo – e s’impappinava spesso sul nome della band. Addirittura, una volta, in un paese del Molise, ci ha presentò come i Beatles». Tanti sono gli aneddoti e le storie legate alle loro esibizioni. «Durante una manifestazione canora in un di paese non avevo la cinta della chitarra e fui costretto ad utilizzare uno spago che mi fu dato da un signore del paese. Una ragazza del posto si avvicinò e, ironicamente, mi chiese se avessi bisogno anche della fisarmonica» – racconta, ridendoci su, a distanza di anni. Narra anche di Losi, allenatore della Roma, la squadra di calcio che in quegli anni veniva in ritiro a Campobasso, che sempre chiedeva loro di cantare la canzone “Maria Elena”. «Dopo averla ascoltata – afferma Troilo -, non so se per il solo piacere o perché legata ad un suo giovane amore, salutava e andava via». Ed è con questa a formazione che I Devils parteciparono al Concorso nazionale per gruppi musicisti al Velodromo Olimpico a Roma, conquistando, ancora una volta, il secondo posto. Alcuni mesi dopo, il gruppo vide un ingresso molto importante: Paolo Amorosi, bravissimo pianista e tastierista, che diede un’impronta armonica alla musica. Di lì a poco, la formazione partecipò, al Teatro Ariston di Campobasso, ad una manifestazione per gruppi musicali, esibendosi con brani del proprio repertorio. L’ospite d’onore era Patty Pravo, già famosa come ‘ragazza del Piper’. Il complesso la conobbe e si fece immortalare con lei in una foto ricordo. Nel mese di giugno dello stesso anno (1966) e, precisamente, durante i tre giorni dedicati ai festeggiamenti del Corpus Domini, il Comune di Campobasso convocò il complesso per allietare le tre serate. La formazione riscosse grande successo perché fu la prima ad esibirsi in piazza, proponendo un vasto repertorio con brani anche dei Beatles. Intanto Mario Colitti tornò a far parte del gruppo che accolse Salvatore Reatini, come chitarrista e voce corale, e Carlo Ferrante, molisano ma vissuto per anni ad Imperia, come voce solista. Con questa composizione, la band proponeva il suo vasto repertorio e ottenne grande successo di pubblico, tanto da arrivare a fare ‘da spalla’ a complessi famosi ospiti al Blu Night di Campobasso e a suonare al rinomato Circolo Sannitico, dove, in quegli anni, l’elite del capoluogo era solita organizzare serate danzanti. Arturo Troilo lasciò il gruppo proprio quando I Devils stavano riscuotendo grande successo. A lui subentrò Pietro Armanetti, che divenne al suo posto il cantante chitarrista. Nell’estate, il complesso firmò un contratto di un mese con ‘L’Ombrellone’, un dancing molto famoso di Roccaraso, raccogliendo, ancora una volta, grande seguito tra i turisti che di sera frequentavano il locale. Il contratto fu, pertanto, rinnovato per altre due stagioni estive. In seguito, entrano a far parte della formazione il chitarrista Giovanni Perfetto ed il bassista Gino Zarrilli, che, al basso, prese il posto di Goffredo Gioia, che, per motivi personali, dovette poi abbandonare. Troilo ricorda con affetto anche Mario Pedata, il loro bravissimo paroliere, che scrisse i quattro brani dei due 45 giri pubblicati dal complesso. La canzone “Riflessa” è stata la più gettonata, forse perché la più orecchiabile, nelle radio libere molisane, e il 1970 viene ricordato da tutti i loro fan come l’anno di “Riflessa”. La band, formata allora da Peppino De Vivo, Pietro Armanetti, Paolo Amorosi e Gigi Pesce, con la partecipazione di Angelo Struzzolino, incise, difatti, due dischi: uno con la canzone “Riflessa”, cantata da De Vivo, e “Il buio intorno a noi”, dalla voce di Armanetti; l’altro, con le canzoni “Sei scesa dal cielo” e “Graziosa Butterfly”, rispettivamente cantate, la prima da De Divo e l’altra da Armanetti. I Devils sono stati esempio per molti ragazzi dell’epoca, loro fan, che seguivano il loro percorso musicale e che hanno voluto imparare a suonare uno strumento, nonché iniziare a frequentare il conservatorio o prendere lezioni private, per formare, poi, altri gruppi musicali, riscuotendo successo tra gli appassionati. «È questo che lascia in Arturo grande appagamento, perché loro, ragazzi semplici, che hanno abbandonato la musica preoccupati di trovare un lavoro, di costruirsi un futuro, hanno anche trasmesso dei valori. Oggi Arturo, in quiescenza, si è creato un ‘angolo’ nella sua casa. Ama passare il tempo a comporre basi musicali e arrangiamenti per pezzi nuovi e d’annata, ‘parlando’ molto attraverso le note e i versi. Non appare malinconico e conserva ancora l’atteggiamento di ‘bravo ragazzo’ che ha anteposto il lavoro alla sua grande passione.

Francesca Muccio