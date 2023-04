The Coach ad Isernia: aspiranti attori ballerini e cantanti ai casting del programma televisivo

Le selezioni si sono svolte ieri alla Time to dance Academy



La scuola di danza isernina è stata scelta come referente regionale e come sede per i casting del programma televisivo in onda su 7GOLD canale 77 “The Coach” arrivato alla sua quinta edizione, che vedrà gareggiare concorrenti di diverse età e in diverse discipline, e i più talentuosi avranno la possibilità di aggiudicarsi prestigiosi premi.

The Coach è un talent show italiano in onda dal 2018, dal lunedì al venerdì alle ore 19.00. Ideato da Luca Garavelli e Marco Zarotti e condotto da Chiara Esposito e Rocco Pietrantonio. Il talent volge la sua attenzione sulla figura del coach, colui che è il maestro dei talenti.

I Coach ed i talenti vengono formati per affrontare al meglio le fasi successive del Talent. I concorrenti vivranno in una sorta di villaggio didattico dove verranno affinate le loro competenze artistiche avvalendosi degli insegnamenti di alcuni esperti del settore danza, canto, recitazione, arti varie. I Coach verranno valutati sulla loro capacità di essere davvero utili ai Talenti.

I casting si sono tenuti ieri presso la Time To Dance Academy di Isernia, la scuola di ballo che sforna ogni anno numerosi e talentuosi ballerini, che si allenano duramente tutto l’anno per spettacoli nazionali e internazionali e per gare sportive.

Guidati dalla loro insegnante e ballerina professionista Angelica Fino.