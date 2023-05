‘The art of less’, all’Auditorium di Isernia la mostra personale di Stefano Cirillo

A distanza di quattro anni, l’artista propone la sua nuova collezione della serie “The Art of less”. La realizza scegliendo lo stesso luogo dove aveva esposto nella prima edizione, l’Auditorium di Isernia.

Artista complesso, illustratore editoriale, acquerellista iperrealista, Cirillo pone al centro della sua opera il minimalismo. L’apparente semplicità delle immagini restituisce una realtà dai tratti essenziali, dove gli oggetti ritratti sono costituiti da materiali urbani dell’architettura contemporanea che portano lo spettatore all’astrazione del contesto e dei soggetti che osserva.

Come spiega l’artista: “È necessario ritrarre il meno possibile del soggetto al quale si presta l’attenzione. La mia ricerca si focalizza sulla scelta degli elementi architettonici che si prestino alla natura del mio progetto ed è necessario un forte spirito di osservazione, senza il quale è impossibile approcciare a questa disciplina. Osservare in maniera approfondita ciò che ci circonda ci permette di selezionare gli elementi, rappresentando solo ciò che ci interessa, scartando tutto ciò che non contribuisce ad una composizione sintetica e di impatto e all’efficacia dell’immagine minimalista. Cerco di trovare il bello in ciò che mi circonda, anche dove all’apparenza non c’è e cerco di rendere l’ordinario in qualcosa di straordinario. C’è del bello in ogni cosa, anche in un tubo del gas o in una griglia di ventilazione, in una finestra o in una porta, in una parete colorata o nella proiezione delle ombre, in un cartello stradale o in una scalinata. La selezione e la composizione equilibrata di questi elementi, le geometrie e i cromatismi sono gli aspetti che maggiormente caratterizzano il mio operato”. ­­