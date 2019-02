TFA sostegno 2019, prove il 28 e il 29 marzo. I posti disponibili in Molise

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha firmato il decreto di distribuzione alle Università dei 14.224 posti disponibili per l’anno accademico 2018/2019 per le specializzazioni sul sostegno. Il decreto ha fatto seguito a quello dell’8 febbraio scorso che descriveva i requisiti di accesso necessari per poter accedere ai corsi TFA che saranno attivati dalle diverse università.

Fissate anche le date delle prove di accesso ai corsi.

Il 28 marzo di mattina per la Scuola dell’infanzia e di pomeriggio per la Scuola primaria, e il 29 marzo di mattina per la Secondaria di I grado e di pomeriggio per la Scuola secondaria di II grado.

Presso l’Università degli Studi Del Molise i posti disponibili sono in tutto 370 e saranno così ripartiti:

Scuola Infanzia 70

Scuola Primaria 100

Scuola secondaria di primo grado 100

Scuola secondaria di secondo grado 100

Dopo la firma al decreto il Ministro dell’Istruzione – secondo quanto riportato sul sito del Miur – ha rilasciato alcune dichiarazioni evidenziando che nei prossimi 3 anni verranno specializzati 40.000 nuovi insegnanti sul sostegno per garantire un servizio migliore agli studenti, questi 14.000 posti saranno solo l’inizio di questo percorso che continuerà nei prossimi 2 anni con una precisa programmazione che mette al centro il bene della scuola e degli studenti con disabilità. «Era un impegno che avevo preso fin dai primi mesi del mio mandato e che stiamo concretizzando rapidamente. Il sostegno è un problema annoso, lo stiamo affrontando con serietà e con una visione di lungo periodo».

La prova d’accesso ai percorsi di specializzazione si articoleranno in: