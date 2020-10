Tettoie in legno per la sosta dei cittadini in attesa dei tamponi, l’Asrem parte con i lavori in 5 centri sanitari

L’Asrem ha affidato i lavori per la realizzazione di tettoie in legno al fine di limitare l’accesso dell’utenza presso le strutture sanitarie per l’emergenza Covid. Operazione resa necessaria, come si legge nella delibera del direttore generale numero 772 di oggi (16.10), per l’attesa dei cittadini nei punti individuati per l’esecuzione dei tamponi.

“In relazione alla diffusione del virus COVID-19 e alle varie disposizioni ministeriali, circa il distanziamento e il rispetto delle norme igieniche, la A.S.Re.M., – si legge nella delibera – al fine di meglio regolare il flusso dell’utenza presso le proprie strutture sanitarie, ha dovuto necessariamente, prevedere più accessi per lo stesso stabile o individuare dei punti per l’esecuzione dei tamponi;

L’Asrem, pertanto, ha previsto per i centri sanitari, la realizzazione di tettorie in legno, in modo da permettere la sosta dell’utenza, al di fuori delle strutture, al fine di meglio regolare l’afflusso presso i vari servizi:

Distretto Sanitario di Isernia, presso palazzina Amministrativa, per ingresso alla PUA e Centro Prenotazioni;

Ingresso Ospedale San Timoteo in adiacenza alla tenda installata per le operazioni di Triage;

Ingresso lato principale Poliambulatorio di Via Ugo Petrella a Campobasso, per accesso alla PUA, Centro Prenotazioni e scelta/revoca medico;

Ingresso cortile interno Poliambulatorio di Via Ugo Petrella a Campobasso, per accesso al Laboratorio Analisi, Radiologia e Servizio Ausili e Protesi;

Ingresso locali ex Ingegneria Clinica, adibiti a punto per effettuazione tamponi, presso il P.O. Cardarelli di Campobasso;

La spesa complessiva per la realizzazione di questi lavori è di 114mila euro e gli stessi sono stati affidati alla ditta “Diemme service” di Isernia.