Tetto in fiamme e auto ribaltata, paura in paese

ROCCHETTA AL VOLTURNO. Questa mattina, mercoledì 25 marzo, si è verificato un incendio tetto nel comune di Rocchetta al Volturno (IS). L’incendio della canna fumaria e in seguito del tetto, in legno, era visibile in tutta la valle del Volturno; infatti, sono pervenute ai numeri di emergenza decine di segnalazioni.

I Vigili del Fuoco del Comando di Isernia hanno inviato più squadre di intervento temendo un vasto incendio. Il caso ha voluto che la prima squadra inviata ha trovato la strada sbarrata da una autovettura nel frattempo ribaltatasi, e la seconda squadra per raggiungere l’abitazione in fiamme, ubicata alla fine di una strada interpoderale, è transitata in mezzo ai campi riuscendo ad arrivare, con un mezzo antincendio a trazione integrale, all’abitazione.

Per fortuna l’incendio era limitato al tetto ed è stato prontamente estinto. Il conducente della autovettura ribaltata, illeso, si era portato in luogo sicuro. Sul posto comunque era presente una ambulanza; oltre al personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale.