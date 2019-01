Tetto crollato, oggi nuovo sopralluogo: si va verso l’abbatimento

REDAZIONE

CAMPOBASSO

Edificio di Via Gazzani, i Vigili del Fuoco hanno confermato lo stato di pericolosità ed alto degrado dello stabile interessato dal crollo del tetto sabato scorso. L’amministrazione comunale sta attendendo anche le risultanze da parte della Soprintendenza che è stata già sollecitata. Oggi c’è stato un nuovo sopralluogo di Vigili, Soprintendenza e i tecnici dell’impresa proprietaria dello stabile proprio per valutare le condizioni dell’edificio. Nelle prossime ore è attesa la decisione del Comune di Campobasso che in questi giorni ha posto in essere tutte le precauzioni per garantire la sicurezza dei cittadini e dei pendolari.

Intanto arrivano le prime conseguenze dovute alla semi-paralisi della città. I commercianti della zona interessata dal crollo sembrano pronti ad una class-action nei confronti degli enti interessati e della ditta a causa dei mancati introiti di questi giorni. La gente non circola e i mancati guadagni iniziano a pesare.