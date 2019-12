Tetti innevati e paesaggi imbiancati, una domenica molisana

Con temperature prossime allo zero o leggermente al di sotto, scorre questa domenica invernale nell’entroterra molisano presentandosi con paesaggi lievemente imbiancati e strade fondamentalmente libere dalla neve con riscontri positivi per la circolazione delle auto.

Anche se, come ricorda la Polizia Stradale, la prudenza non è mai troppa, bisogna mettersi in viaggio solo con adeguato equipaggiamento (gomme termiche o catene a bordo) se non si vuole incappare in pesanti sanzioni o, peggio ancora, mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità perché c’è il rischio di formazioni di ghiaccio sulla carreggiata.

Le previsioni meteo, dunque, hanno colpito nel segno annunciando deboli nevicate in collina già dalla giornata di ieri (sabato 28 dicembre). Neve che è scesa più abbondantemente sui rilievi del Molise per la gioia di chi ha deciso di trascorrere questi ultimi giorni del 2019 nelle località sciistiche di Campitello Matese e Capracotta.