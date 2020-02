Testimonianze, giochi e marcia della Pace, tantissimi fedeli a Termoli

REDAZIONE TERMOLI

Questa mattina, 2 febbraio, in piazza Monumento ci si è dati appuntamento per celebrare la “Giornata diocesana della Pace” promossa dall’Azione Cattolica diocesana in collaborazione con la Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali. Erano davvero tante le persone che si sono messe in marcia dalla piazza fino alla Cattedrale. Un momento importante del cammino diocesano e della Consulta come evento di incontro, festa e preghiera. L’intento dell’iniziativa è stato quello di dare voce e vita al messaggio per la pace 2020 di Papa Francesco che ha per tema: “La pace come Cammino di Speranza – Dialogo, Riconciliazione e Conversione Ecologica”. Per l’Azione Cattolica dei Ragazzi la Giornata della Pace giunge alla fine del “Mese della Pace” percorso di formazione sui temi della pace e della fraternità universale. Piazza la Pace è lo slogan che caratterizza l’iniziativa di Pace 2020: un invito e un impegno a mettere in campo tutte le proprie capacità a servizio del bene comune. In un tempo in cui spesso la difficoltà o l’impossibilità a soddisfare i bisogni primari impedisce di essere cittadini a tutti gli effetti e di costruire comunità realmente accoglienti e generative per tutti.