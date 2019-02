Testicoli legati con del fil di ferro, ancora un cane vittima di un gesto crudele

Ancora un episodio di maltrattamenti a danno di cuccioli indifesi. Vittima una crudeltà inaudita il piccolo Sky rinvenuto con i testicoli legati da un fil di ferro. A rendere noto il triste episodio l’Associazione Protezione Animali di Campobasso che lancia l’appello affinchè al cucciolo venga offerto quanto prima uno stallo, perchè per lui restare in strada sarebbe pericoloso.

Erano due giorni che il piccolo Sky era scomparso dal quartiere dove era solito gironzolare e dove era stato accolto e accudito con amore da circa un anno.

Il cucciolo ha circa 3-4 anni e pesa 14 kg. Le signore che si prendono cura di lui lo hanno visto rientrare vittima di quella che può essere definita una vera e propria barbarie. Fortunatamente il piccolo è stato soccorso in tempo e non ha riportato danni.

Si affida sverminato, vaccinato e sterilizzato. Si affida a persone disponibili a rimanere in contatto con l’Associazione, alla compilazione del questionario pre conoscitivo e ai controlli pre e post affido. Inoltre, chi si offre di prenderlo in stallo o in affido non deve essere già in possesso di gatti.

Per informazioni contattare Ilenia 3287975455.