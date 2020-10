Testamento (M5S): «Scuole superiori molisane, finanziamenti per 6 milioni e 800mila euro»

«Dopo la firma della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha controfirmato il decreto che prevede la destinazione a Province e Città Metropolitane di 855 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole secondarie di secondo grado. Prende, quindi, avvio la fase concreta di assegnazione delle risorse ai 104 Enti finanziati, che in questi giorni riceveranno comunicazione ufficiale da parte del Ministero. Per il Molise sono previsti 6.884.485 euro, dei quali 1.821.515 euro alla Provincia di Isernia e 5.062.969 euro alla Provincia di Campobasso». Ad affermarlo Rosa Alba Testamento, Portavoce molisana del MoVimento Cinque Stelle e componente della Commissione Cultura e Istruzione di Montecitorio. «Gli Enti Locali, entro il prossimo 17 novembre, dovranno presentare al Ministero dell’Istruzione gli elenchi degli interventi da finanziare, indicandone anche l’ordine di priorità, nei limiti delle risorse disponibili. Potranno farlo tramite un applicativo accessibile dalla pagina dedicata al portale dell’edilizia scolastica del Ministero. Al fine di offrire chiarimenti e supporto nella predisposizione della documentazione, il Ministero dell’Istruzione ha previsto un ciclo di webinar a partire da lunedì 12 ottobre. La sicurezza degli edifici scolastici sarà sempre una priorità per il MoVimento Cinque Stelle e delle risorse stanziate a tale scopo non deve essere disperso neanche un euro».