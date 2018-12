Testamento biologico, arriva l’ok del consiglio

L’approvazione, almeno per una volta, ha visto tutti d’accordo sia la maggioranza di centrosinistra con il primo firmatario dell’ordine del giorno Michele Barile, che la minoranza in parte assente alla seduta di ieri di consiglio comunale. Il Comune di Termoli, per la prima volta, si doterà del Registro Comunale dei Testamenti biologici. L’iniziativa era stata già presa da altri Comuni molisani sia nell’alto che nel basso Molise, tra gli ultimi ad adottare il registro dei testamenti biologici quello di Petacciato.

Adesso anche il Comune più rappresentativo della costa darà la possibilità ai suoi residenti, di fatto, di esprimere il proprio parere rispetto ai trattamenti sanitari che si vogliono ricevere nel caso di una malattia. Si tratta di un grande passo in avanti, come spiegato anche dallo stesso consigliere Michele Barile, perché di fatto darà la possibilità a tutti di esprimere il proprio consenso o diniego rispetto ai trattamenti sanitari e sarà considerato una ferma volontà del paziente nel momento in cui lo stesso, per effetto della malattia, non dovesse essere più in grado di esprimere il proprio parere. «Per “dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari – si legge nella proposta di ordine del giorno – si intende un documento legale che permette di indicare in anticipo i trattamenti medici che ognuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano di comunicare direttamente e in modo consapevole con il proprio medico». Una possibilità per i cittadini che dal 31 gennaio 2018 è diventata una vera e propria legge anche alla luce del fatto che il nuovo codice di deontologia medica adottato dalla federazione nazionale dei medici chirurghi ed odontoiatri sancisce che il medico «non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente. In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona».

Di qui, quindi, la possibilità per tutti i cittadini di esprimere prima e in maniera consapevole le proprie volontà. «Vogliamo dare la possibilità ai cittadini di avere un documento legale sui trattamenti sanitari che si vogliono ricevere nel caso in cui non si sia in grado di decidere – ha affermato il consigliere Michele Barile – il documento ha avuto anche il parere favorevole della commissione di competenza». E ieri al termine di una discussione brevissima è arrivato anche quello dell’intero consiglio comunale. Tutti d’accordo, quindi, nel consentire ai termolesi di dare il proprio parere sui trattamenti sanitari eventualmente da ricevere.