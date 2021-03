Test sierologico, soppresso il servizio al Cardarelli: disagi per gli anziani (la segnalazione)

L’esame è fondamentale per valutare gli anticorpi e stabilire quanti dosi di vaccino sono necessarie

E’ un test fondamentale in questo periodo pandemico. Parliamo del test IgG, quello per valutare il quantitativo di anticorpi: ed è un esame fondamentale per chi ha avuto il Covid al fine di stabilire se è sufficiente una sola dose di vaccino o serve anche il richiamo. Ebbene questo test fondamentale non è più possibile eseguirlo al Cardarelli.

La segnalazione ci giunge da una nostra lettrice che ieri mattina, lunedì 8 marzo, ha accompagnato la mamma 88enne per eseguire il test in ospedale. Un servizio che il nosocomio eseguiva, almeno fino a venerdì, in intramoenia al costo di 28 euro. Giunti al Cardarelli alla nostra lettrice è stato annunciato che il servizio era stato soppresso. In direzione sanitaria hanno comunicato che la decisione è stata presa dall’Asrem. Alla signora è stato indicato di recarsi al Gemelli Molise per fare il test, esame poi effettuato al costo di 50 euro.

Un disservizio per gli utenti che hanno necessario bisogno di questo test per poter effettuare il vaccino. Intanto la signora che aveva portato la mamma anziana con la carrozzina presso l’ospedale, con tutti i disagi del caso, è stata rispedita a casa. Della soppressione del servizio, che fino a venerdì era attiva, l’Asrem non ha fornito alcuna comunicazione alla cittadinanza. E infine l’utenza è costretta a rivolgersi al privato per un esame fondamentale con un deciso aggravio dei costi. Insomma un ennesimo disagio per i cittadini molisani in questo momento di grande difficoltà. L’interrogativo finale è lecito: è solo il Covid che ha acuito le difficoltà o è davvero un problema di cattiva gestione sanitaria?