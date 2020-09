Test sierologico per la scuola, 51 i positivi in Molise: tutti negativi al tampone di controllo

Il dg Asrem Florenzano: “Screening importante”

Uno screening importante che, rapportato a numeri più elevati, può fornire anche un termometro della situazione di quella che è stata la diffusione del Covid in Molise negli scorsi mesi. A fine agosto l’Asrem ha dato il via libera ai test sierologici per il personale scolastico, insegnanti e Ata, su base volontaria. Ad oggi si sono prenotate 5100 persone e 3690 hanno già effettuato il test. E’ stato il dg dell’Azienda Sanitaria Regionale Oreste Florenzano a fornire i numeri dettagliati. “Fino ad oggi – ha detto il dg ai microfoni di Teleregione – 5100 persone, tra professori e dipendenti della scuola, si sono prenotati per il test. Se ne sono presentati 3690 e 51 di questi sono risultati positivi al sierologico, che è l’1,38% del totale. Fortunatamente, però, al tampone di controllo sono risultati tutti negativi, ciò vuol dire che sono entrati in contatto con il virus in passato. Si tratta di un’operazione importante, di uno screening serio che ci fornisce maggiore tranquillità. Continuiamo con questa procedura e tra giovedì e venerdì verrà data la possibilità di prenotarsi ad altre 1200 persone”.

Se su 3690 persone controllate, 51 sono entrate in contatto con il virus, vuol dire che su 10.000 persone, potrebbero essere state 138 quelle entrate in contatto con il virus. E rapportato alla popolazione molisana di circa 300.00 abitanti, esce fuori che potrebbero essere 4.146 le persone che hanno contratto il Covid in passato, probabilmente senza accorgersene. Il totale dei censiti, invece, al momento è di 548.

Altro argomento importante riguarda il Covid hospital. Ed è stato sempre il dg Florenzano ad annunciare che domani il governatore Toma avrà una riunione telematica con il commissario straordinario per l’emergenza Arcuri. All’ordine del giorno la realizzazione della nuova rete ospedaliera in base in base al Piano, firmato dai commissari ad acta Giustini e Grossi, e approvato da Roma.