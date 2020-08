Test sierologico per il personale scolastico, già raggiunto il limite massimo sino al 26 agosto

Test sierologico per il personale scolastico: è stato raggiunto il limite massimo per i giorni 24-25-26 agosto 2020. Sarà dunque possibile registrarsi dal giorno 27 agosto 2020. Le località in cui eseguire il test sono: Campobasso (poliambulatorio – via Ugo Petrella), Larino (c/o Casa della Salute – via Lualdi), Venafro (c/o Casa della Salute – via Colonia Giulia). I test saranno effettuati dalle 8.30 alle 19.30. In caso di sintomatologia influenzale (il giorno del test) l’utente non dovrà recarsi presso la sede ma dovrà comunicare tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo testcovidscuola@asrem.org l’indisponibilità per cui verrà poi ricontattato dal personale sanitario. Per il test bisogna recarsi muniti di: tessera sanitaria, autocertificazione, guanti, mascherina.