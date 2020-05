Test sierologici sulle circa 500 persone rientrate in Molise dopo il 4 maggio

E’ iniziato il quarto giorno dall’inizio della Fase 2 partita ufficialmente il 4 maggio. Ma per conoscere gli effetti che questo nuovo passaggio avrà sulla curva dei contagi, dicono gli epidemiologi, bisogna aspettare almeno due settimane. Intanto il direttore Generale Asrem, Oreste Florenzano, intervistato questa mattina da Rai Tre Molise a “Buongiorno Molise” ha fatto notare che dal 4 maggio sono rientrati da fuori regione circa 500 persone. «Un elemento molto importante da tenere in considerazione – ha detto Florenzano – a tal proposito, poiché come Asrem abbiamo acquisito test sierologici, li utilizzeremo per fare un primo screening su questo campione di persone rientrate in Molise. Lo svolgimento del test sierologico è più semplice ed immediato e sarà una buona risposta. A seconda dell’esito del test si potrà procedere o meno con il tampone».