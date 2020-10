Test sierologici per il personale dei Vigili del Fuoco, tutti negativi

Nei giorni 1 e 2 ottobre 2020 il Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso ha organizzato test sierologici rapidi per tutto il personale operativo ed amministrativo del Comando e della Direzione Regionale. Gli stessi, verranno effettuati nella giornata odierna, sabato 3 ottobre, anche presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia.

I test sierologici servono per identificare da un punto di vista epidemiologico la diffusione del virus SARS-CoV-2. In particolare, il test è mirato alla ricerca degli anticorpi IgG e IgM, indicativi del possibile contatto con il virus, in modo da capire come lo stesso si sia mosso all’interno di un campione significativo di persone.

Il Comandante Michele Di Tullio in nome del Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso desidera ringraziare caldamente sia l’ASReM che, in tempi brevi, ha fornito tutto il materiale necessario, sia il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana di Campobasso che, prontamente e con dedizione, ha effettuati i test.

Lo screening sierologico è stato effettuato in una tenda da campo allestita dal personale VVF nel piazzale antistante la Caserma di via Sant’Antonio dei Lazzari, e ha riguardato circa 200 persone. Nonostante il personale operativo dei Vigili del Fuoco sia in questo momento tra quelli più esposti al contagio, nessuno è risultato positivo al test.

Gli ottimi risultati ottenuti dallo screening dimostrano, ancora una volta, che il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, come le mascherine chirurgiche e FFP2 (queste ultime utilizzate in caso di interventi di soccorso ad alto rischio di contagio), uniti al distanziamento sociale, siano strumenti fondamentali che ci rendono tutti protagonisti nella lotta alla diffusione del virus.