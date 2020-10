Test sierologici gratuiti per i giovani, la campagna di Asrem arriva domani a Termoli

Dopo aver toccato Campobasso e Isernia arriva domani sera, sabato 3 ottobre, a Termoli la campagna di contrasto e di prevenzione contro il Covid-19 destinata ai giovani under 35 voluta da Regione Molise e Asrem.

A partire dalle ore 19 e fino alle 23 in Piazza Vittorio Veneto sarà possibile sottoporsi gratuitamente al test sierologico per verificare se si sono sviluppati gli anticorpi del virus. L’amministrazione comunale di Termoli invita tutti i giovani termolesi under 35 ad aderire all’iniziativa.

A Campobasso e Isernia si sono sottoposti al test 680 persone, si spera adesso che domani sera arrivi una forte risposta anche dalla città adriatica.