Test salivari lecca-lecca, nuova seduta nella scuola di Difesa Grande

Dopo la partenza avvenuta lo scorso 13 ottobre, continua la campagna di screening con i test salivari per gli alunni dell’Istituto comprensivo Difesa Grande di Termoli, scuola individuata dall’Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con l’Asrem e la Regione Molise, quale “Scuola Sentinella”. Con una nuova comunicazione la dirigente scolastica, la professoressa Luana Occhionero, ha comunicato la nuova seduta dei test tamponi salivari che è stata programmata per il 04 novembre 2021 dalle ore 09:00. I test si svolgeranno nel plesso VIa Po e proseguiranno nel plesso di Difesa Grande. Le classi coinvolte saranno le stesse del 13/10/2021 con le medesime modalità secondo le indicazioni dell’Asrem:

1^A-1^B-1^C: Via Po

1^A-1^B-1^C: Difesa Grande

Gli studenti che hanno consegnato regolare consenso e trattamento saranno accompagnati dall’ ins. Loredana Giornetta e dall’ Ins. Liliana SIrianni. L’equipe medica dell’ASREM, formata da 2 dottori e da 1 infermiere, provvederà personalmente all’esecuzione del tamponi in aule appositamente adattate ad accogliere alunni e personale sanitario. Il test salivare non è assolutamente invasivo e non è necessaria la presenza delle famiglie.