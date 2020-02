Test negativo per lo studente che viaggiava sul treno Milano-Taranto

Test negativo per il giovane campobassano che viaggiava con la fidanzata lungo la tratta adriatica. Il ragazzo avrebbe dovuto raggiungere il capoluogo di regione ma durante il tragitto la temperatura corporea è salita in poco tempo e lui stesso ha avvisato le autorità sulle sue condizioni permettendo ai sanitari di svolgere quanto previsto dal protocollo sanitario nazionale. Ad attenderlo i sanitari della Misericordia di Termoli che lo hanno portato presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, al reparto malattie infettive. Una volta presso il nosocomio del capoluogo il test che, come detto, ha dato esito negativo.