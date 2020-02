Test negativo al Coronavirus, la paziente sarà dimessa nelle prossime ore

La nota informativa dell’Asrem riferisce di un netto miglioramento delle sue condizioni di salute

Sarà dimessa nelle prossime ore la 27enne originaria di Termoli ricoverata da ieri (giovedì 5 febbraio 2020) all’ospedale Cardarelli di Campobasso per una sospetta infezione da Coronavirus. Il test effettuato dagli specialisti dell’ospedale “Spallanzani” di Roma ha dato esito negativo.

«La paziente ricoverata presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso – si legge nella nota informativa ufficiale inviata dall’Asrem – con un sospetto di infezione da Coronavirus è risultata negativa al test effettuato presso l’ospedale Spallanzani di Roma. Le condizioni cliniche della paziente sono in netto miglioramento e sarà dimessa nelle prossime ore. La macchina organizzativa messa in piedi dall’Asrem ha dimostrato grande efficienza nell’identificare immediatamente il caso sospetto. Si coglie l’occasione – conclude la nota – per ringraziare tutti gli operatori coinvolti».

La ragazza era arrivata al Cardarelli nel pomeriggio di giovedì 5 febbraio direttamente dall’ospedale San Timoteo di Termoli dove si era recata per un malessere. Poiché la giovane termolese era tornata di recente da un viaggio in Cina, si è recata presso il pronto soccorso del San Timoteo. Dal nosocomio termolese, come anticipato, il trasferimento in ambulanza al Cardarelli di Campobasso. Una volta arrivata al nosocomio del capoluogo, i sanitari hanno attivato immediatamente le procedure previste dalla direttiva del ministero della Salute attivate per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Test inviato a Roma e che ha dato esito negativo.