Tessere per la circolazione gratuita degli invalidi, la Calenda sollecita la Regione

Il 15 ottobre 2020 scade la validità delle tessere di libera circolazione gratuita degli invalidi civili, per questo la consigliera Calenda ha inteso inviare una nota di sollecito all’assessore Quintino Pallante affinché si proceda in tempi rapidi al rinnovo delle tessere. “Purtroppo – si legge nella nota stampa – le persone portatrici di disabilità vivono in una condizione di continua difficoltà, motivo per il quale è fondamentale porre in essere tutte le azioni necessarie per migliorare la loro quotidianità, evitando che la loro vita diventi una continua corsa ad ostacoli. Dopo mesi di sollecitazioni per rendere fruibile e in maniera gratuita il trasporto con annessi i servizi essenziali alle persone con disabilità, sono fiduciosa – commenta la consigliera Calenda – che la sensibilità dell’assessore Pallante metterà finalmente la parola fine ad una delle situazioni più spinose che si strascina avanti da tempo. Purtroppo le persone portatrici di disabilità già vivono una condizione di difficoltà e la mancanza di agevolazioni, che possano migliorare la loro quotidianità, rende la loro vita una corsa a ostacoli. Abbattere le discriminazioni – conclude la Calenda -rende una società migliore”.