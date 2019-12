REDAZIONE TERMOLI

Si rende noto che il tesseramento al Partito Democratico per l’anno 2019 Circolo di Termoli, si svolgerà presso la sede del Circolo di Termoli, in Via Adriatica 23/E, nei giorni 27, 28, 29 e 30 dicembre. La sede sarà aperta al mattino dalle ore 10 alle 12.30. Il Circolo resta comunque disponibile anche per orari diversi. Basta conttatare inviando un messaggio via Messenger alla pagina Facebook Circolo PD Termoli 2019.