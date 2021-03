Teschio in gesso abbandonato in area verde. Scherzo di pessimo gusto

La segnalazione è arrivata da alcuni residenti della zona di Parco dei Pini, zona centralissima di Campobasso e rappresenta sicuramente uno scherzo di cattivissimo gusto. Un teschio in gesso è stato ritrovato in un’area verde. La segnalazione è arrivata stamattina, 2 marzo, e sul posto si sono subito recati gli agenti della Polizia di Campobasso che lo hanno recuperato e hanno constatato immediatamente si trattasse di un teschio in gesso, quindi non resti umani, volutamente abbandonato da qualcuno. Il manufatto è stato rimosso.